Livro que debate produtividade e sono é lançado em Fortaleza

Que horas você acorda? Há quem defenda o levantar ao raiar do dia e há quem desperte com badalar das 10 horas. O tempo, a produtividade, o sono e os picos de energia são temas tratados do livro “Quais os benefícios de acordar cedo? - Não tem!!”, do gestor de carreiras Wladson Sidney. A obra será lançada nesta terça-feira, 24, às 18h30min, no BS Design, com entrada gratuita.

“O livro é uma provocação intencional às afirmações de vários gurus de produtividade que afirmam que acordar cedo é preponderante para o sucesso do indivíduo. Sendo que, na verdade, o que garante esse tal sucesso é o ser humano se conhecer, em relação ao seu ciclo circadiano, e desafiar respeitosamente os seus próprios limites, não se privando de sono, aproveitando da melhor maneira os seus picos de energia no decorrer do dia, sem precisar ficar cochilando em todo canto que encosta”, defende Wladson.

