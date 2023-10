Eduardo Africano lança livro 'Eu Mermo' no Centro Cultural Belchior

O evento vai acontecer no Centro Cultural Belchior neste sábado, 21 e marca mais um capítulo na vida do autor

Neste sábado, 21, vai acontecer no Centro Cultural Belchior o lançamento do livro "Eu Mermo" do poeta e autor Carlos Eduardo Nascimento Paiva, o Eduardo Africano.

A história tem como mensagem principal a jornada de autodescoberta e autenticidade, convidando os leitores a refletirem sobre a importância de explorar sua própria identidade e encontrar o seu verdadeiro eu.

Artista-educador, o poeta de 29 anos de idade escreve nesse livro sobre questões profundas e oferece uma visão autêntica e pessoal de uma jornada de autoexploração e autoconhecimento.