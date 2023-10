Livro infantojuvenil debate empoderamento com contos de fadas

“Princesas Empoderadas no Mundo Real” é o segundo livro do autor José Soares de Almeida Junior e reúne reflexões acerca do empoderamento feminino a partir de duas dramaturgias literárias infantojuvenis. O livro, contemplado pelo XII Edital de Incentivo às Artes da Secretaria de Cultura do Ceará na linguagem “Literatura”, será lançado neste domingo, 22, às 17 horas na sede provisória da Cia. Teatral Acontece.

A primeira história da obra de Almeida Júnior se chama “O Casamento da Chapéu”, e é caracterizada por uma releitura do clássico “Chapeuzinho Vermelho”. Nessa versão, Chapeuzinho, cansada de ser a única princesa dos contos de fadas solteira, parte para uma jornada de autoconhecimento, decidindo ir ao ”Mundo dos Humanos” em busca de realizar o próprio sonho, enfrentando diversos desafios pelo caminho. Durante a trajetória, Chapeuzinho descobre que a vida não é um conto de fadas perfeito e decide lutar com todas as suas forças em busca de seus ideais.

A segunda dramaturgia contida no livro “Princesas Empoderadas no Mundo Real” se chama “Princesas no Século XXI”. A peça, escrita em 2008 e encenada pela primeira vez em 2018 pela 35ª turma do Curso de Iniciação Teatral Acontece, apresenta o desespero de várias princesas dos contos de fadas devido à perda de interesse pela leitura por parte das crianças do “Mundo Real”. Assim, as princesas partem em uma jornada em busca de equilíbrio entre os dois mundos. Em dezembro de 2023, uma peça relacionada a esta obra será montada pela Escola de Atores Marcelino Câmara.

Almeida Júnior se inspirou em diversas mulheres potentes que passaram por sua trajetória de vida para produzir as histórias de seu livro. A primeira delas, sua avó, que o criou quando criança, acordava todos os dias às 3 horas da madrugada para vender café no Mercado São Sebastião. Vivendo dentro de um contexto de pobreza, sua avó se tornou um símbolo de força e empoderamento para Almeida Junior, inspirando-o em suas produções e na sua trajetória dentro das artes cênicas.

Mais sobre o autor



José Soares de Almeida Júnior (ou apenas Almeida Júnior, como gosta de ser chamado) iniciou a carreira artística em 1998 no Grupo Teatral Pirilampo, do Conjunto Palmeiras. No mesmo ano, obteve sua primeira formação com Walden Luiz. Em 1999, criou o Grupo Cultural da Associação dos Técnicos em Contabilidade (Astec) do qual era diretor social. Em 2001, concluiu o Curso Princípios Básicos de Teatro no Theatro José de Alencar com Joca Andrade. No mesmo ano, fez oficina com Welington Pará no SESC/CE e foi um dos sócios-fundadores da Associação dos Contabilistas do Estado do Ceará (Acontece). Em 2002, de forma empírica, criou o Curso de Iniciação Teatral Acontece (Cita).

Em 2004, criou o Festival de Esquetes da Cia. Teatral Acontece (Fecta). Em 2011, concluiu pela Escola de Teatro Contemporânea da Vila das Artes. Em 2012, formou-se em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú. Em 2017, graduou-se em Licenciatura em Teatro pelo IFCE e concluiu o Laboratório de Produção Curso Técnico de Produção em Eventos Culturais pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), em parceria com a Quitanda das Artes.