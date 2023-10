Assassin's Creed Mirage: tradição e inovação em odisseia histórica

A jogabilidade de AC Mirage apresenta um equilíbrio admirável entre as mecânicas antigas e novas da franquia. Enquanto Basim, o protagonista, demonstra uma agilidade inigualável ao cruzar os cenários históricos de Bagdá, alguns jogadores podem encontrar desafios nos controles . Por exemplo, determinar a elevação de um objetivo no compasso do jogo pode ser confuso. Contudo, ajustando as configurações de controle, a experiência torna-se mais fluida, principalmente quando se utiliza o ajudante alado, Enkidu, para reconhecimento de áreas.

Visualmente, AC Mirage é um espetáculo à parte. Desde as ruas agitadas do mercado até os jardins exuberantes da cidade, cada detalhe é meticulosamente projetado. A iluminação, as transições climáticas e as animações dos personagens contribuem para uma experiência visualmente rica. No entanto, o jogo não está livre de pequenas falhas, como pop-ins distantes ao explorar o deserto.

No aspecto sonoro, o jogo não decepciona. A trilha musical evocativa adiciona profundidade à atmosfera, capturando a essência da antiga Bagdá. Os efeitos sonoros são claros e realistas, desde o bater de asas de Enkidu até o som dos passos de Basim nos telhados. A dublagem, em particular, é de alta qualidade, com atores transmitindo nuances emocionais de seus personagens de forma eficaz.

Jogo Assassin's Creed Mirage se destaca como uma experiência visualmente rica Crédito: Ubisoft / divulgação

A narrativa se desenrola em torno de Basim, um jovem ladrão de Bagdá, cujo caráter carismático e evolução de um jovem ingênuo para um assassino destemido são reminiscentes de personagens icônicos como Ezio. A história é mais condensada em comparação com títulos anteriores, permitindo que as relações entre personagens sejam mais profundas e significativas. A trama clássica de combate à corrupção e busca por justiça é reminiscente de outros títulos aclamados como "The Witcher".

Com uma duração aproximada de 23 horas, AC Mirage oferece uma experiência completa, mas não excessivamente longa. A introdução do modo New Game Plus incentiva os jogadores a revisitar a história, explorando segredos e nuances previamente perdidos. A busca por 100% de conclusão é uma tarefa desafiadora, mas gratificante.

Embora AC Mirage seja um título sólido, algumas áreas merecem atenção. A variedade limitada de tipos de inimigos e a ocasional falta de resposta dos controles podem ser frustrantes. Ademais, é importante destacar que esta análise foi realizada com base em uma cópia adquirida pelo revisor, garantindo uma perspectiva imparcial sobre o jogo.