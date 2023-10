Drag Brunch reúne dublagem e performance no Benfica no domingo, 22

Para todos os públicos, o Drag Brunch acontece no bar e restaurante É Sim com 10 shows de drags queens de Fortaleza

Para toda a família, o Drag Brunch Ceará tem data marcada para este domingo, 22, a partir das 18 horas no bar e restaurante É Sim, no bairro Benfica. Com 10 shows de drags queen da capital, o evento objetiva enaltecer a arte drag em espaços para todos os públicos e em diferentes horários.

A programação vai até as 21 horas com as apresentações de lip sync (dublagem de músicas) e performance de nomes como Deydianne Piaf, Supremma S, Alpha Killer, Mizzayra Alonzo e Ravenna Louboutin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp