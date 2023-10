Prêmio Glória Maria de Jornalismo é aprovado na Câmara; saiba mais

Com objetivo de premiar destaques no jornalismo brasileiro, a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Prêmio Glória Maria de Jornalismo.

De autoria do deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), o projeto foi promulgado na quarta-feira, 18, e irá condecorar aqueles que “merecem especial destaque" na área.

O evento foi criado para homenagear um dos nomes mais relevantes da comunicação nacional. Em 2 de fevereiro deste ano, Glória Maria faleceu em decorrência de um câncer de pulmão.