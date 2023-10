Rodízio de sushi em Fortaleza: veja lugares com preços acessíveis

O Vida&Arte selecionou quatro lugares em Fortaleza com rodízio de sushi para você experimentar a delícia à vontade pagando pouco Crédito: Gustavo Simao em 07/11/2018

O sushi é um prato da culinária japonesa que já faz sucesso no Brasil há um tempo e vem sendo aprimorado com várias combinações diferentes de ingredientes. O famoso arroz cozido e temperado com vinagre, junto com o peixe cru, traz aroma e sabor incomparáveis. Em Fortaleza, vários restaurantes já aderiram à ideia do rodízio do prato oriental, cativando cada vez mais público. Pensando nisso, o Vida&Arte resolveu dar algumas dicas de locais para experimentar a delícia à vontade, com um valor acessível e de bom custo-benefício.

Onde comer rodízio de sushi em Fortaleza: Daito Sushi Fortaleza O rodízio no restaurante funciona no sistema de buffet livre e o cliente pode se servir à vontade, com todas as peças disponíveis. As opções são uramaki, hossomaki e hots tradicionais e especiais. O valor é de R$ 50 por pessoa. Também é incluso o temaki natural ou de hot, yakisoba e risoto chinês de frango. Os recheios disponíveis nos sushis variam, mas normalmente são de salmão, camarão, atum, kani, skin, patê de salmão, patê de atum, tomate seco, goiabada e chocolate. As opções de recheios para os temakis são os mesmos, exceto as versões doces. O rodízio funciona somente de terça-feira a quinta-feira (exceto feriados), de 18 horas às 22 horas, e fica localizado na rua Bento Gonçalves, 703, no bairro Novo Mondubim. Quando : terça-feira a quinta-feira, das 18 às 22 horas (exceto feriados)

: terça-feira a quinta-feira, das 18 às 22 horas (exceto feriados) Onde : rua Bento Gonçalves, 703 Novo Mondubim

O rodízio no Rei do Sushi é uma ótima opção de custo-benefício para os amantes da culinária japonesa e da iguaria que dá nome à casa. Custa R$ 69,90 por pessoa e inclui livre consumo de sushis, risotos, yakisoba, frituras especiais, além de água e refrigerante. O estabelecimento fica localizado no Gran Shopping Messejana e no bairro Cidade dos Funcionários, com funcionamento das 18h30min às 21h30min.

Quando : diariamente, das 18h30min às 21h30min

: diariamente, das 18h30min às 21h30min Onde : Gran Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) e na av. Desembargador Gonzaga, 487 - Cidade dos Funcionários

O Damaki Sushi oferece um festival de sabores da culinária japonesa no cardápio, que ocorrer de segunda-feira a quinta-feira, das 17 horas às 22 horas. O rodízio custa R$ 74,90 por pessoa, oferecendo entradas, sushis tradicionais e especiais e temakis. As entradas ilimitadas possuem a opção de bolinho de patê de salmão, salada sunomono, rolinho de queijo e rolinho primavera.

Os sushis tradicionais possuem peças Skin, chebi, patê de salmão, atum e Philadelfia, também ilimitado.

Sushis especiais são uramaki chili,hot especial e uramaki crispy. Temakis podem ser de California, skin, philadelphia, polvo, kani e atum, sendo apenas disponível duas peças por pessoa. As sobremesas são de rolinho de doce de leite, chocolate e hot de chocolate.



Quando : segunda-feira a quinta-feira, das 17 horas às 22 horas

: segunda-feira a quinta-feira, das 17 horas às 22 horas Onde : avenida Bezerra de Menezes, 1422 - Farias Brito



No restaurante Bitonho e Cia o rodízio é um pouco diferente. Além do sushi e hot, ele vem incluso pizzas, calzones, salgadinhos, batatas fritas, espaguetes, lasanhas e espetinhos, tudo livre. As bebidas também são à vontade.

O local funciona de segunda-feira a quinta-feira com o preço de R$ 55,90. Já de sexta-feira a domingo e em feriados, o valor muda para R$ 59,90, das 18 horas às 23 horas. O estabelecimento fica localizado na rua Padre Guerra, 1706, no bairro Parquelândia.