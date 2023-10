Shopping de Fortaleza distribuirá cinco mil pipas neste domingo, 22

O Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, distribuirá cinco mil pipas gratuitamente para celebrar a 10ª edição da Revoada de Pipas do empreendimento

Para celebrar a 10ª edição da “Revoada de Pipas”, o Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, distribuirá gratuitamente cinco mil pipas neste domingo, 22. O evento virou tradição no empreendimento e busca resgatar lembranças da infância dos apaixonados por pipas. A ação está prevista para ser iniciada às 16 horas no estacionamento do Iguatemi.

Para retirar a pipa, é necessário acessar o aplicativo do Iguatemi Bosque e tirar o ingresso gratuito da atração. A retirada das pipas acontece no domingo a partir das 12 horas. O evento tem o objetivo também de criar novas memórias para os participantes.