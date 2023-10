Eduardo Costa deve pagar R$ 70 mil a Fernanda Lima por xingamento

De acordo com a coluna, o músico chamou Fernanda de “ imbecil ” e afirmou que o programa era “esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros”, além de estimular os seguidores a “sabotarem” a apresentadora e o programa por abordar questões sociais e políticas.

A condenação de Eduardo Costa se deu após o cantor fazer uma publicação nas redes sociais no qual xingava Fernanda Lima, na época apresentadora do “Amor & Sexo”, programa exibido entre os anos de 2009 e 2018 na Rede Globo.

O cantor sertanejo Eduardo Costa foi condenado a pagar R$ 70 mil de indenização por danos morais à apresentadora Fernanda Lima. A condenação foi revelada nesta terça-feira, 17, pela colunista Ana Cláudia Guimarães, do O Globo.

A decisão foi determinada pelo juiz Eric Scapim Cunha Brandão, da 24ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo o juiz, as ofensas feitas por Eduardo Costa poderiam “incitar o discurso da violência contra a apresentadora”, pois ambos os envolvidos são pessoas públicas e conhecidas nacionalmente.



