Tomorrowland Brasil suspende shows de sexta devido a chuvas fortes

"Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas", diz o comunicado publicado pelo evento nas redes sociais.

A organização do Tomorrowland Brasil 2023 anunciou a suspensão da programação de shows nesta sexta-feira, 13. A razão são os temporais e alagamentos no Parque Maeda, em Itu, município de São Paulo. Informações sobre reembolso ainda serão divulgadas.

Para os visitantes da área de acampamentos, conhecido como "DreamVille", haverá uma programação especial com a abertura do "The Gathering Stage".

“A segurança dos visitantes, equipe e artistas é a nossa maior prioridade. Depois de uma abertura impecável do 'DreamVille' na quarta-feira, o Tomorrowland Brasil tinha tudo pronto para fazer do primeiro dia de festival um sucesso. Em função dos acontecimentos de ontem, no entanto, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro”, consta na nota.

O Tomorrowland Brasil começou na quinta-feira, 12, e segue até sábado, 14. A festa eletrônica desta sexta-feira, 13, contava com diferentes atrações renomadas, como o brasileiro Vintage Culture, o sueco Sebastian Ingrosso, os irmãos belgas Dimitri Vegas & Like Mike e o estadunidense Steve Angello.

