Equipe de Cangaço Novo fala sobre a série em Fortaleza; gratuito

A atividade abordando a série "Cangaço Novo" será gratuita e ocorre na quinta-feira,19, no Pátio da Escola Porto Iracema

Os roteiristas e criadores da série “Cangaço Novo”, Eduardo Melo e Mariana Bardan, farão um estudo de caso sobre a produção da série na Porto Iracema das Artes na próxima quinta-feira, 19. O evento será às 19 horas, no pátio da escola e ocorre de forma gratuita e aberta ao público com mediação do professor e pesquisador Samuel Brasileiro.

A série lançada em agosto deste ano é ambientada no sertão cearense e conta a história de Ubaldo, um bancário sem memória de sua infância, que precisa de dinheiro para cuidar de seu pai adotivo doente. Durante a narrativa, ele acaba recebendo uma herança que mudará sua vida. A produção está entre as mais assistidas da Amazon Prime em diversos países, incluindo o Brasil e conta com um elenco de atores e atrizes nordestinas.

