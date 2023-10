Músico Nonato Lima representa Ceará em festival de jazz na Angola

O acordeonista Nonato Lima representou o Ceará no Angojazz, festival de jazz que aconteceu em Angola no mês de outubro

O acordeonista cearense Nonato Lima representou o Ceará no Angojazz - Festival de Jazz de Angola. Conhecido por sua marca de misturar elementos tradicionais do forró com os modernos do jazz, o músico foi um dos destaques do evento e ministrou uma master class.

Ele celebrou sua participação no festival, que aconteceu no fim de semana do dia 8 de outubro, e definiu como “uma grande emoção representar o Ceará”. O artista foi o único a representar o Estado e esteve ao lado de outros nomes do gênero como Taís Reganelli, cantora suíça radicada no Brasil; Balthazar Natural, saxofonista francês; e Clement Daldosso, baixista francês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM| Acordeon internacional: cearense Nonato Lima fala sobre turnê europeia