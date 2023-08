A cantora e compositora Liniker faz show em Fortaleza em novembro com a turnê "Indigo Borboleta Anil". Vencedora do Grammy Latino, a artista acaba de voltar de turnê pela Europa e passará pelos palcos nordestinos ao longo deste segundo semestre.

O show na Capital foi confirmado pelo produtor Tiago Mello. Data e local serão divulgados em breve.

No Nordeste, Liniker tem show agendado na Concha Acústica de Salvador (BA) no dia 16 de setembro. Já em outubro, ela se apresenta no Festival Mada, em Natal (RN), evento que ocorre entre os dias 13 a 15/10. Já na cidade de Correntes, em Pernambuco, a cantora é destaque no line-up do festival Macuca das Artes, cuja programação ocorre nos dias 17 e 18 de novembro.



