Revista sobre bandas de rock do Ceará é lançada nesta sexta, 6

A nova edição da revista Cangaço Rock será lançada nesta sexta-feira, 6, na loja Free Lancer Pub, localizada no bairro Quintino Cunha. Com conteúdos inéditos, a publicação traz entrevistas exclusivas com músicos e bandas de rock, além de artigos sobre a cena underground no Ceará.

A edição especial conta com 76 páginas que focam no cenário do rock, punk e heavy metal cearense, além de relembrar a trajetória do gênero no Estado. A Cangaço Rock também traça uma linha do tempo com os eventos que contribuíram para o fortalecimento do estilo musical na região.

