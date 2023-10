Viúvo de Zé Celso faz vaquinha para reformar apartamento incendiado

Marcelo Drummond iniciou uma vaquinha para arrecadar fundos para a reforma do apartamento do dramaturgo Zé Celso Martinez. Localizado no bairro Paraíso, na cidade de São Paulo, a residência de Zé Celso foi incendiada em julho deste ano após um aquecedor pegar fogo.

O diretor teatral foi casado com Zé Celso, que faleceu em decorrência das queimaduras do incêndio em seu apartamento. "Eu estou fazendo uma vaquinha para a reforma do apartamento, para recuperar o acervo precioso que restou em cada pasta, em cada caixa, gaveta, armário ou estante que restou no apartamento do Zé”, diz Marcelo Drummond em publicação no Instagram na quarta-feira, 4.

Novo diretor do Teatro Oficina, companhia fundada por Zé Celso na década de 1960, Marcelo comenta sobre a situação atual do apartamento em que vivia com o marido e detalha que “o que não virou destroço tá coberto de fuligem, com as paredes pretas”.