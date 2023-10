Cota de tela até 2033 para filmes brasileiros é aprovada na Câmara

Foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, 3, o projeto de lei (PL) que prorroga até 2033 a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em cinemas do País. Chamado também de “cota de tela”, o mecanismo visa permitir o acesso da população à produção nacional e estava com a validade vencida desde 2021. Agora, a proposta será enviada para votação no Senado.

Na Câmara, houve aprovação de um texto da relatora, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), elaborado para o Projeto de Lei 5497/19. O PL é de autoria do deputado licenciado Marcelo Calero (PSD-RJ). Com a proposta, as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços, locais ou complexos de exibição pública comercial são obrigadas a exibir “obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem no âmbito de sua programação”.

O modelo mais recente da cota de tela no Brasil existe desde 2001. O instrumento valia por 20 anos - ou seja, até 2021 - e previa que salas de cinema deveriam exibir filmes brasileiros de longa-metragem em um número de dias estabelecido por decreto. A atualização do mecanismo, porém, indica que agora a exibição será por número mínimo de sessões e observada a “diversidade dos títulos”.