Renovação da cota de tela é aprovada em comissão no Senado

O projeto de lei que renova o dispositivo da cota de tela — que prevê uma porcentagem mínima de exibição de produções nacionais em salas de cinema e canais de TV paga — foi aprovado nesta terça, 22, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. O próximo passo do trâmite será na Comissão de Educação (CE).

O modelo atual de cota de tela já existe no Brasil desde 2001, no caso das salas de cinema, e de 2011, no que se refere à programação televisiva. No entanto, a validade do dispositivo nas salas de cinema está vencida desde 2021 e, no caso das TVs fechadas, segue somente até 11 de setembro.

Por conta da iminência da expiração da validade do mecanismo na TV e do vencimento já em curso nas salas de cinema, o PL 3.696/2023, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), propõe estender a vigência de ambas até 2043.