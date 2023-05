Haruki Murakami vence o Prêmio Princesa das Astúrias de Letras

Autor de uma obra singular que combina com maestria a tradição japonesa e a cultura ocidental, o escritor japonês Haruki Murakami foi anunciado nesta quarta-feira (24) como o vencedor do Prêmio Princesa das Astúrias de Letras.

"O júri considerou a singularidade da sua literatura, seu alcance universal, a capacidade de conciliar a tradição japonesa e o legado da cultura ocidental", afirma um comunicado divulgado em Oviedo (norte da Espanha), sede da Fundação Princesa das Astúrias.

Autor cultuado e traduzido para mais de 40 idiomas, Murakami possui "uma narrativa ambiciosa e inovadora, que expressa alguns dos grandes temas e conflitos do nosso tempo", acrescentou o júri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nascido em Kyoto em 1949, o prolífico escritor de 74 anos tem uma prosa inspirada em autores como Fiodor Dostoievski, Charles Dickens e Truman Capote. Com textos marcados pelo erotismo e reviravoltas, Murakami confronta seus personagens com o absurdo e a solidão do mundo moderno.

A obra do autor, que escreve sobre o lado sombrio de um Japão depressivo, país com elevado índice de suicídios, tem como elemento unificador a música, uma paixão de Murakami desde quando, no início de sua carreira literária, administrava um clube de jazz.

Entre suas obras de grande destaque estão "Kafka à beira-mar", "Norwegian Wood", a trilogia "1Q84", "Crônica do Pássaro de Corda", entre outros.

Murakami também escreveu livros de não ficção e foi professor nas universidades americanas de Princeton e Taft.

du/mg/zm/fp/aa