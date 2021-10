Nego do Borel está desaparecido após ser alvo de suspeitas por estupro

Ele teria ligado para algumas pessoas se despedindo, nos últimos dias. O desaparecimento está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, após depoimento da mãe do artista, Roseli Viana Pereira

O cantor Leno Maycon Viana Gomes, conhecido como Nego do Borel, está desaparecido. A mãe do artista, Roseli Viana Pereira, prestou depoimento em uma delegacia contando que mais cedo ele disse, chorando, que sairia de casa. O homem ainda teria ligado para um assessor agradecendo por tudo, em tom de despedida, conforme Roseli. As informações são do portal Extra.

Durante o depoimento, a mãe ainda contou que Borel disse que a amava e pediu para que ela não o impedisse de fazer o que queria. Um bilhete, deixado pelo cantor em um caderno, também foi encontrado por Roseli: “A Fazenda vai me pagar, fez minha mãe chorar”, dizia o documento.

Em setembro, o artista foi denunciado por telespectadores por forçar relações com a modelo Dayane Mello após uma festa no reality show “A Fazenda 13”, realizado pela Record. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram que a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar. Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem. Devido ao episódio, ele é alvo de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto A Fazenda 13: o que acontecerá com Nego do Borel após a expulsão

Nego do Borel não será substituído em A Fazenda 2021? Entenda como funciona

Após expulsão de "A Fazenda", Nego do Borel revela desejo de ir ao BBB

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia, a mãe de Nego do Borel tentou falar com ele durante toda a tarde desta segunda-feira, mas não conseguiu entrar em contato. Ele teria pegado as chaves do carro dele e saído de casa sem camisa e descalço, afirmando que precisava fazer algo muito importante. A mãe ainda tentou segurá-lo, mas não conseguiu contê-lo. Nos últimos dias, ela foi avisada por amigos da família que ele ligou para algumas pessoas se despedindo.

O desaparecimento do cantor foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags