Nego do Borel explica viagem internacional e nega prostituição

Atualmente morando fora do Brasil, o cantor Nego do Borel revelou que foi para Dubai junto com um amigo. A declaração do artista surge após as polêmicas que viralizaram nas redes sociais de que Nego do Borel estaria se prostituindo em Dubai, nos Emirados Árabes.

“Na época, quando aconteceu tudo no Brasil, eu queria passar um tempo fora, mas não tinha lugar. Surgiu uma oportunidade em que um amigo meu ia para Dubai e falou 'vamos comigo. Não paga nada, só vamos comigo'”, declarou o músico em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Na fala, Nego do Borel faz referência a expulsão por abuso sexual durante sua participação no reality “A Fazenda” e as acusações de Duda Reis, sua ex-namorada, por violência doméstica, tudo isso em 2021.

Neste ano, Nego do Borel criou um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto e atualmente ganha dinheiro com os conteúdos sensuais. Com a viagem para Dubai, os rumores de que o artista brasileiro estaria se prostituindo internacionalmente ganharam força. “Não, eu não preciso”, afirmou.

Na conversa com o colunista, o músico explicou que o suposto affair com o homem que aparece em suas redes sociais não passa de rumor: “Eu fui com esse amigo, cheguei em Dubai e conheci esse meu outro amigo. O cara me tratou muito bem, viramos amigos, eu não falava nada de inglês, e o cara me acolheu. O cara é super gente boa. Viramos melhores amigo.”.



