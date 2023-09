Chico da Silva é tema de seminário na Pinacoteca; entrada gratuita

O Seminário Chico da Silva e a Escola do Pirambu reúne debates e exibição de documentário sobre o processo criativo do artista

Crédito: Acervo Arquivístico do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará

“A partir de uma perspectiva decolonial e contemporânea, o Seminário Chico da Silva e a Escola do Pirambu visa ampliar a discussão sobre o percurso e a obra do artista acreano radicado no Ceará, Chico da Silva, e dos integrantes do ateliê coletivo conhecido como Escola do Pirambu, criado nos anos 1960”, afirma o material de divulgação do seminário.

O Seminário Chico da Silva e a Escola do Pirambu inicia nesta sexta, 29, e vai até domingo, 1º, na Pinacoteca do Ceará. A atividade irá oferecer visita mediada, debates e exibição de um documentário . A programação é gratuita e conta com acessibilidade em Libras.

17 horas - Mesa de encerramento “O que podemos aprender com Chico da Silva e a Escola do Pirambu?” contará com o escultor, gravador, desenhista, ilustrador e pintor Hélio Rôla, a gerente artística da Pinacoteca do Ceará, Carolina Vieira, e José Maria Tabosa, do Centro Popular de Documentação do Pirambu (CPDOC). Mediação de Flávia Muluc.

15 horas - Mesa “Chico da Silva e a Escola do Pirambu: Trajetórias, Encontros e Desencontros”, com participação do artista, historiador e crítico de arte Roberto Galvão, a documentarista e professora Adriana Botelho e a curadora Flávia Muluc. A mediação será de Carlos Macedo, assessor de acervo da Pinacoteca do Ceará.

18 horas - Mesa de abertura do seminário, que discute o tema “Modos de Fazer: Invenções, performances e autorias na obra de Chico da Silva e Escola do Pirambu”, com o pintor da Escola do Pirambu, Garcia, o artista e restaurador Gilberto Brito e a professora e pesquisadora Gerciane Oliveira. O debate será mediado por Thierry Freitas.

16h30min - Visita guiada pela exposição “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”, com os curadores Flávia Muluc e Thierry Freitas, além do diretor da Pinacoteca do Ceará, Rian Fontenele. Na visita, será apresentado o conceito da exposição, a ideia da montagem e as reverberações educativas da mostra.

Entre os temas estão as trajetórias artísticas, os processos criativos, a arte coletiva e os aprendizados que decorrem das práticas do artista.

11 horas e 15 horas - exibição do documentário “Chico da Silva e o Ateliê do Pirambu”, da Pinacoteca de São Paulo. O média-metragem de 37 minutos, com acessibilidade em Libras, acompanha o percurso sala a sala da exposição retrospectiva de Chico da Silva, que esteve em cartaz no primeiro semestre de 2023, na Pinacoteca de São Paulo (atualmente, ampliada na Pinacoteca do Ceará). A narrativa intercala imagens da mostra com depoimentos de pesquisadores da obra de Chico e de pessoas que foram próximas de seu convívio.

Exposição "Chico da Silva e a Escola do Pirambu"

Com 148 obras, a exposição “Chico da Silva e a Escola do Pirambu” é a maior já realizada sobre o pintor e seu legado. Em cartaz na Pinacoteca do Ceará de 15 de julho a 29 de outubro de 2023, tem curadoria de Thierry Freitas e de Flávia Muluc. Concebida originalmente pela Pinacoteca de São Paulo, com o título “Chico da Silva e o ateliê do Pirambu”, a mostra ficou em cartaz na capital paulista de 4 de março a 28 de maio deste ano e recebeu 88.881 visitantes.

Seminário Chico da Silva e a Escola do Pirambu

Quando : Sexta-feira e sábado, 29 e 30 de setembro, e domingo, 1º de outubro



: Sexta-feira e sábado, 29 e 30 de setembro, e domingo, 1º de outubro Onde : Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n, Centro)



: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n, Centro) Acessível em Libras



Com transmissão pelo YouTube da Pinacoteca do Ceará



Gratuito