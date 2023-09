Mostra de cinema reúne produções com temas raciais e LGBTQIA+

Cena do curta-metragem "Aqueles Dois", de Émerson Maranhão (CE) Crédito: Breno César/Divulgação

A primeira edição do Cine Dá Teu Nome inicia programação na quinta-feira, 28, no Museu da Imagem e do Som (MIS). O evento exibirá quatro curta-metragens idealizados e produzidos por pessoas trans, dedicados à temática racial e LGBTQIAP+.

O evento é uma realização do Núcleo de Políticas Afirmativas (NUPA) do Instituto Mirante, em parceria com a For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero.

Além da exibição dos curtas na praça do MIS, o evento contará com um momento de debate acerca dos filmes apresentados. A mediação da conversa será realizada pela ativista Labelle Silva, produtora do For Rainbow e a mesa será composta pelas militantes e ativistas Dary Bezerra e Netta Honorato Batista.

As obras que serão apresentadas foram selecionadas pela Labelle, pensando na representatividade tanto da comunidade quanto da atual produção cinematográfica cearense.

O projeto “Da Teu Nome” teve seu primeiro seminário em dezembro de 2022, realizado pelo Instituto Mirante, carregando como objetivo despertar reflexões a respeito de políticas institucionais de combate à transfobia e permanência da população “T” e “N-B” (travestis, transsexuais e não bináries) nos equipamentos culturais do Ceará.

A partir da exibição dos filmes e do momento de discussão com as convidadas, o 1º Cine Da Teu Nome tem como objetivo estabelecer trocas de experiências e conscientização acerca da violência, não acessos e apagamentos direcionados a corpos LGBTQIAPN+, que são atravessados por essa realidade de violência e exclusão.

Conheça os quatro curtas selecionados “Megg - A Margem que Migra para o Centro”, de Larissa Nepomuceno Moreira e Eduardo Sanches (PR). A obra acompanha Megg Rayara, considerada a travesti negra a conquistar o título de doutora no País

“Aqueles Dois”, de Émerson Maranhão (CE). Caio José tem 25 anos e é enfermeiro, Kaio Lemos tem 38 anos e é pesquisador acadêmico. Eles são homens transgêneros, condição determinante para os rumos que tomaram suas vidas.