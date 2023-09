Pearl Jam negocia show no Lollapalooza Brasil 2024, diz jornalista

“Após tentativas frustradas em outras edições, o festival está novamente tentando de tudo para ter a banda”, escreveu o comunicador em publicação no Twitter na terça-feira, 26. Caso o grupo confirme a presença no festival de música de 2024, esta será a sexta passagem deles no Brasil.

LEIA TAMBÉM Lollapalooza Brasil 2023: Aurora afasta baterista após gesto nazista

Lollapalooza Brasil 2024: saiba sobre ingressos

Realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a edição de 2024 do Lollapalooza Brasil irá ocorrer nos dias 22, 23 e 24 de março. A venda geral dos ingressos terá início no dia 3 de outubro, às 11 horas, no site do Ticketmaster Brasil. As atrações do festival de música ainda não foram reveladas.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui