Faustão recebe alta e seguirá com recuperação em casa

Após ser internado às pressas, Faustão recebeu alto hospitalar e seguirá com o processo de recuperação do transplante de coração em casa

Após precisar ser internado às pressas, Faustão recebeu alta e seguirá com a recuperação em casa. No dia 20 de setembro, o apresentador passou mal e retornou ao hospital. Na ocasião, não se sabia o motivo da internação do comunicador, mas amigos e parentes haviam sido informados da situação.

No último sábado, 23, Fausto Silva recebeu alta hospitalar e retornou para sua residência, onde irá seguir as “orientações médicas nesta fase de reabilitação após transplante cardíaco”, conforme detalha o boletim médico.

Há um mês, no dia 27 de agosto, o comunicador realizou um transplante de coração. Faustão precisou ficar um período internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o acompanhamento da adaptação do órgão.