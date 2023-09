Taylor Swift anuncia faixas extras após 33 milhões de dicas no Google

“Obrigado por brincar, investigar, confundir e tornar essas revelações tão divertidas e caóticas (que é o melhor tipo de diversão, afinal)”, brincou Swift em suas redes sociais.

As músicas encontradas pelos fãs e compartilhadas oficialmente pela cantora somam cinco títulos: "Slut!", "Say Don't Go", "Now That We Don't Talk", "Suburban Legends" e "Is It Over Now?".

Nas imagens divulgadas, Taylor aparece em diferentes poses na possível contracapa de sua regravação. Em todos os cliques, o cenário praiano remete à estética original de 1989, álbum que rendeu o Grammy para a artista.

It’s a new soundtrack Here are the back covers and vault track titles for 1989 (my version) I can’t wait for this one to be out, seriously. Thank you for playing along, sleuthing, puzzling and making these reveals so much chaotic fun (which is the best kind of fun, after all… pic.twitter.com/s3QrxGpXhP