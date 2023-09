'Pantanal' é indicada ao Emmy Internacional: veja lista nacional

A edição de 2023 do Emmy Internacional divulgou a lista de indicados à principal premiação da televisão mundial nesta terça-feira, 25. Considerado o “Oscar” da televisão, a premiação chega à sua 51º edição.

Marcado para ocorrer no dia 20 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos, a cerimônia deste ano contabiliza 56 indicações, sendo sete para produções brasileiras. Entre os indicados do Brasil, as novelas “Pantanal” e “Cara e Coragem”, ambas da Rede Globo, competem na categoria de Melhor Novela.

