Morre Felipe Maia, baterista cearense radicado em São Paulo

O baterista cearense Felipe Maia, músico radicado em São Paulo há mais de 15 anos, morreu na noite da segunda, 25, aos 46 anos. Segundo informações apuradas pelo Vida&Arte, a causa teria sido um infarto. Amigos e parceiros musicais começaram a prestar condolências e homenagens ao artista a partir da madrugada desta terça-feira, 26.

O artista, que tinha ligação com a música desde a adolescência, tocou com nomes do Ceará e do Brasil, como Vitoriano, Jonnata Doll, Fernando Catatau, Luiz Thunderbird, Edgard Scandurra, Karina Buhr e Bárbara Eugênia.