Morre Max Lopes, carnavalesco ‘supercampeão’, aos 74 anos

Max Lopes morreu neste sábado, 23, aos 74 anos de idade; carnavalesco venceu três vezes troféu de Melhor Enredo no Carnaval do Rio de Janeiro

Segundo informações do portal O Dia, Max Lopes estava internado no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá, no Rio de Janeiro, por conta de um quadro de insuficiência múltipla dos órgãos, em decorrência de um câncer de próstata.

De acordo com comunicado divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o sambista faleceu por conta de uma parada cardiorrespiratória.

Trajetória de Max Lopes no Carnaval do Rio de Janeiro

Conhecido como “Mago das Cores”, Max foi campeão do Carnaval do Rio de Janeiro três vezes. Um vez com a Imperatriz Leopoldinense, em 1989, com o enredo “Liberdade! Liberdade! Abra as Asas sobre Nós”.

E duas vezes com a Mangueira: em 1984, por “Yes, Nós Temos Braguinha”, e em 2002, por “Brasil com ‘Z’ é pra cabra da peste, Brasil com ‘S’ é nação do Nordeste".

Max Lopes também teve passagens nas escolas de Unidos de Vila Isabel, Unidos do Viradouro, União da Ilha do Governador, Estácio de Sá, São Clemente, Acadêmicos do Grande Rio, Porto da Pedra e Acadêmicos de Santa Cruz. O sambista encerrou sua carreira no Carnaval em 2018.



