Sophia Loren cai em casa e precisa realizar cirurgia de emergência

A postagem disse que a artista sofreu fraturas no quadril com o acidente. “Depois de ter sido operada com sucesso, terá agora de passar por um curto período de convalescença seguido de um processo de reabilitação", revelou a publicação do restaurante Sophia.

Ela participaria nesta terça-feira, 26, da inauguração do novo restaurante de sua rede, em Bari, localizada no Sul da Itália. Entretanto, devido ao ocorrido, não poderá comparecer. “Toda a equipe do Restaurante Sophia Loren aproveita a oportunidade para lhe desejar uma rápida recuperação", diz a postagem.

Segundo o site estadunidense The Hollywood Reporter, fontes disseram que ela sofreu outras fraturas além do quadril, sendo uma delas no fêmur. A queda teria sido no banheiro de sua residência na capital suíça.

LEIA TAMBÉM| Cantora Leci Brandão é internada após sentir dores no pulso

A italiana atua desde dos anos 1950. Em sua carreira, já venceu o Oscar na categoria de Melhor Atriz, em 1962, por sua atuação no filme "Duas Mulheres". Além disso, Sophia tem o recorde no principal prêmio italiano de cinema, o David di Donatello, contabilizando sete vitórias.