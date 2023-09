Cantor Usher será a atração do intervalo do Super Bowl em 2024

Usher será a atração musical do Super Bowl 2024 Crédito: Bellamy Brewster/Divulgação

O cantor de R&B Usher irá cantar no intervalo do Super Bowl em 2024, confirmou a NFL em suas redes sociais neste sábado, 24. O artista, dono de hits como “Yeah” e “DJ Got Us Fallin In Love”, comandará a parte musical da final do campeonato de futebol americano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A 58ª edição do Super Bowl acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2024, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em 2023, Rihanna foi a atração do evento de futebol americano.