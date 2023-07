Gretchen pinta cabelo de loiro e seguidores comentam: ‘Nossa Barbie’

Gretchen está viajando com o marido por Portugal; a cantora renovou o visual e pintou o cabelo de loiro "Barbie"

A cantora Gretchen surpreendeu os fãs após renovar o visual e aparecer loira nas redes sociais. Viajando com seu marido, o saxofonista Esdras de Sousa, por Portugal, o casal compartilhou imagens em publicação no Instagram na quinta-feira, 20.

"Porque nós amamos a vida. Amamos o sol. O céu azul. O mar. E nos amamos muito. Viver a vida com alegria então. Melhor ainda. Novo look para o verão”, escreveu Gretchen.

Em uma outra publicação, a artista compartilhou um vídeo com imagens do filme “Barbie”, porém com seu rosto ao invés de Margot Robbie. Nos comentários, os fãs da cantora elogiaram o novo visual: “Ficou melhor que a original”.

Gretchen responde a críticas sobre aparência: ‘A vida é minha’; LEIA TAMBÉM

“Você fica linda de todo jeito porque já nasceu linda. Um beijo, Gretchen!”, disse um. “Nossa Barbie e Ken brasileiros”, comentou outro seguidor.



