Jogos Vorazes: segundo trailer de novo filme é divulgado

O segundo trailer do novo filme da franquia de Jogos Vorazes, intitulado "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", foi lançado na manhã desta quarta-feira

Foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 20, o segundo trailer do filme “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”. A produção é uma adaptação do livro homônimo, que se passa 64 anos antes da história de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e os acontecimentos de seus jogos.

Neste segundo trailer do spin-off, o foco está na versão 18 anos de Coriolanus Snow (Tom Blyth). É revelado um pouco mais sobre sua preparação para se tornar mentor de tributos para os jogos, mostrando ele junto com a personagem Dr. Volumnia Gaul, interpretada por Viola Davis, responsável pela mentoria da turma de Snow.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também foi mostrado brevemente uma conversa entre Snow e o criador dos jogos vorazes, Casca Highbottom (Peter Dinklage), em que ele afirma que o trabalho do mentor é transformar “as crianças em espetáculos, não sobreviventes”. Outro diálogo é mostrado rapidamente: o do personagem com sua prima Tigris (Hunter Schafer).