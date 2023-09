Movimento cearense de kitesurfe garante limpeza de 44 toneladas de lixo dos oceanos e mira nova meta

Kite for the Ocean, do movimento Winds For Future, ultrapassou meta inicial de 44 mil quilômetros e quer dobrar o valor para retirar mais lixo dos oceanos

O número corresponde também a 44 toneladas de lixo que serão retiradas de oceanos e ambientes costeiros. Esta é uma ação do movimento, no qual cada quilômetro percorrido equivale a um quilo de lixo que será retirado.

O Kite for the Ocean (K4TO) , iniciativa do movimento Winds for Future para promover ações sustentáveis, alcançou a meta inicial de velejar 44 mil quilômetros, equivalente a uma volta ao redor do planeta.

Com o primeiro valor alcançado, a iniciativa busca dobrar a distância e chegar aos 88 mil quilômetros percorridos até o dia 24 de setembro. Caso isso aconteça, outras 44 toneladas de resíduos serão removidas. Segundo a organização, a nova meta é “tudo ou nada”: se os 88 mil quilômetros não forem atingidos, a retirada de lixo será das primeiras 44 toneladas.

“Já temos as 44 toneladas que serão retiradas asseguradas, mas se atingirmos os 88 mil km, dobramos as toneladas, se não, manteremos as 44 que já garantimos. Nós queremos dobrar, mas precisamos que todos entrem na água em prol do Oceano”, afirmou Mariana Zonari, co-fundadora do Winds for Future.

O velejo pode ser realizado em qualquer parte do mundo e a contagem está sendo feita por meio de um aplicativo, que reúne as marcas cadastradas. Atualmente, o site da iniciativa destaca que cerca de 53 mil quilômetros foram percorridos. Além do Brasil, outros 11 países estão integrados.

No dia 24 de setembro, o movimento promoverá a Kiteparade 2023, maior desfile de kitesurf do mundo. A largada será às 11 horas, na Barra do Ceará, em Fortaleza. A chegada, no Cumbuco, está prevista para ocorrer entre 12 e 15 horas.

O evento busca quebrar o próprio recorde de maior desfile do mundo, estabelecido em 2022, com 884 velejadores.