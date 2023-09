Diego Facó celebra forró e funk em festa na Praia do Futuro

A festa do forrozeiro Diego Facó acontece no dia 23 de setembro na Praia do Futuro, em Fortaleza

O primeiro evento assinado pelo cantor Diego Facó acontece neste sábado, 23, na Sunrise Beach Club, localizada na Praia do Futuro, em Fortaleza. O "Tu Vai Jogar" reunirá DJ Guuga, Igow Igow, Deb Lima e DJ Gjota no palco. O evento foi pensado para os amantes do forró e do funk.

Diego Facó ficou conhecido pelo hit “Tu Vai Jogar” em colaboração com Matheus Fernandes. A música já conta com mais de 1 milhão de reproduções no Spotify. Sua faixa "Gin de Fruta" já figura na lista "Viral" do Spotify em sete capitais do Nordeste, acumulando mais de 300 mil reproduções. No YouTube, o clipe, em colaboração com Henry Freitas, já ultrapassou 250 mil visualizações.

"O 'Tu Vai Jogar' é um projeto que vai além da música, é uma experiência que une culturas, ritmos e energia. É uma celebração da diversidade e da paixão pela música", afirma o cantor.