Intervenção com barco é criticada por frequentadores do Mucuripe

Segundo testemunhas, o barco estava muito próximo dos banhistas; organização alega regulamentação com Capitania dos Portos do Ceará (CPCE)

“O artista pode fazer protesto, contanto que coloque a vida dele em risco e não a dos outros . Ele tá colocando um barco para passar onde as pessoas estão nadando. O risco de acidente é grande”, disse uma das testemunhas que não quis se identificar. “Ficou todo mundo apavorado. Por que ele (o barco) entra na área dos banhistas”, alegou outra testemunha.

A intervenção com propósito de promover a reflexão não agradou a todos. Segundo frequentadores do local, o barco estava muito próximo dos banhistas.

Quem esteve na orla da Praia do Mucuripe neste fim de semana pode presenciar a intervenção artística “ Arte pra quê? Arte pra quem? ”, na qual um barco navegava com os questionamentos erguidos em faixas amarelas.

O que diz o festival ArtePraia

Segundo a organização do festival ArtePraia, responsável pelas intervenção, o barco estava regulamentado pela Capitania dos Portos e o condutor possuía carta náutica para navegar. “O barco trafegava em uma velocidade muito baixa, com motor na mais baixa rotação. Todos os cuidados foram tomados para não oferecer qualquer perigo aos banhistas”, diz parte da nota enviada ao O POVO.

A assessoria do artista autor da intervenção, o fortalezense Eduardo Frota, defende que a rota foi enviada à organização do evento para autorização e que a velocidade do barco se manteve constantemente baixa. O barco navegou entre o Espigão da Rui Barbosa até o Mercado dos Peixes durante todo o fim de semana das 7h30min às 10h30min e das 16 às 18 horas

O POVO entrou em contato com a assessoria da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), mas até o momento não teve retorno.



