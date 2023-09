Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam durante show em festival

As cantoras Marina Lima e Fernanda Abreu se beijaram durante apresentação no Coala Festival, em São Paulo

As artistas Marina Lima e Fernanda Abreu celebraram a música e a relação de carinho entre elas durante show no Coala Festival, no Memorial da América Latina, em São Paulo, no último domingo, 17. Durante a apresentação, as duas trocaram carícias e se beijaram diante do público presente.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta foi a primeira vez que as duas dividiram o palco. O momento aconteceu quando cantavam “Mesmo que Seja Eu”, de Marina Lima. Um trecho da canção fala de “um homem para chamar de seu”, mas as duas reivindicaram uma nova forma para representar o sentimento. Além dos repertórios das artistas, o show contou com homenagearam a Cazuza e Renato Russo.