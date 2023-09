Letícia Sabatella diz que diagnóstico de autismo foi libertador

A atriz Letícia Sabatella revelou ter sido diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 52 anos. Segundo ela, após anos sendo chamada de "maluca", a sensação do diagnóstico foi libertadora.

"Sempre fui reconhecida como pisciana, artista, sonhadora, romântica, idealista. Até em algumas situações mais abusivas como maluca”, contou. "A sensação foi libertadora. Estou nesse flerte de buscar a melhor compreensão sem desespero algum em relação a isso”, afirmou a artista em entrevista ao Fantástico, neste domingo, 17.

