Grupo NSYNC anuncia novo single após 20 anos em hiato

Após surgirem em grupo e pegarem a plateia do VMA 2023 de surpresa, o NSYNC revelou que irá lançar um novo single. Intitulado “Better Place”, a canção marca o retorno do grupo estadunidense após mais de 20 anos em hiato.

Formado por Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick, o NSYNC estreou em meados de 1995 e marcou gerações com as canções “It's Gonna Be Me”, “Bye Bye Bye”, “I Want You Back” e outros hits.

Considerada uma das mais importantes boy bands da época, os cinco integrantes continuaram as atividades em grupo até o ano de 2001, quando lançaram o último álbum “Celebrity”. A confirmação do fim do NSYNC foi revelada em 2007.