Kayky Brito segue na UTI e realiza cirurgia de fixação de fratura

O procedimento cirúrgico foi feito para estabilizar as fraturas por meio de pinos de fixação cutânea. De acordo com o comunicado, Kayky fez a fixação das fraturas da pelve e do membro superior direito.

O boletim médico assinado por Marcelo London, diretor médico do Copa D’Or, e pelos médicos assistentes Edno Wallace e Ney Pecegueiro afirma que o procedimento foi um sucesso e que o artista permanece sedado e em ventilação mecânica.

Entenda o que aconteceu com Kayky Brito



No início da madrugada de sábado, o ator foi atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele estava com amigos em um quiosque na orla da praia e resolveu pegar algo no carro estacionado do outro lado da via.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram que ele foi atingido por um veículo quando voltava correndo para o quiosque. Kayky Brito foi diagnosticado com politraumatismo, além de traumatismo craniano.

Namorada de Kayky Brito e diz estar esperançosa

Para seus seguidores, Tamara Dalcanale agradeceu as orações e disse estar esperançosa sobre o estado de saúde do ator.

“Que Deus dê força e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações”, escreveu.

Kayky e Tamara estão juntos desde 2021 e têm um filho, o pequeno Kalel, de quase dois anos de idade.