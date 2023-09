Rodger Rogério e Vitoriano lançam disco em show gratuito no TJA

Rodger Rogério e Vitoriano se encontram em show gratuito no TJA. Marcando o primeiro disco da dupla, o show conta com participação de Luiza Nobel e Lorena Nunes

A apresentação do disco acontece neste domingo, 17, às 18 horas, no palco principal do Theatro José de Alencar , com participação das cantoras Luiza Nobel e Lorena Nunes. A retirada dos ingressos fica disponível uma hora antes da apresentação.

Entre a física e a música



Em “Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso”, Vitoriano transforma em música notas sobre física e filosofia que Rodger guardou, cuidadosamente datilografadas e encadernadas, por mais de quatro décadas, do período em que foi professor do Curso de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC). Assim, a concepção do disco é assinada pela dupla e os arranjos, assim como a produção, são de Vitoriano.

Reconhecido por sua trajetória na música, Rodger lançou com Téti e Ednardo os álbuns "Meu corpo, minha embalagem, todo gasto na viagem"(1973) e “Chão Sagrado” (1975), que entraram para a história como marcos daquela geração, com o chamado Pessoal do Ceará. Paralela à carreira artística, ele manteve a vida acadêmica, formado em Física pela UFC, com mestrado na Universidade de Brasília (UnB), e depois dando aulas na Universidade de São Paulo (USP). De volta ao Ceará, atuou durante vários anos como professor na UFC.

No início da década de 1980, assumiu a direção da recém-criada Rádio Universitária FM (107,9). Ali, idealizou e apresentou o “Ciência ao alcance de todos”, que depois seria “Anotações do Professor”. Quando o programa acabou, restaram textos que nunca foram ao ar e que agora vêm a público como canções.

O álbum "Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso”

Admirador da obra de Rodger, por volta de 2010, Vitoriano aproximou-se do cantor. Ao longo do tempo, trocaram referências, dividiram os palcos inúmeras vezes, gravaram – em 2017 – o clipe da música “Quando você me pergunta”, mas a parceria ainda não havia sido registrada em disco, exceto por uma gravação em que Rodger interpreta textos em “Mundo Cão”, do álbum “Para Manter a Loucura Estável Parte 2” (2019), de Vitoriano.

“Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso” surge de um convite de Vitoriano. De volta de uma temporada em São Paulo, ele propôs a Rodger compor em dupla e entrar em estúdio. Os planos foram atravessados pela pandemia e, só em 2022, retomados. Em um dos encontros periódicos que passaram a ter, Rodger trouxe debaixo do braço a brochura que deu origem ao projeto.

O disco também conta com faixas assinadas exclusivamente por Vitoriano. Além de três canções de Rodger com os parceiros da época do Pessoal do Ceará, Clodo, Antônio José e Ricardo Bezerra, que nunca haviam sido gravadas.