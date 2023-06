Freddie Mercury: manuscritos do cantor são expostos em Nova York

Nova York expõe ao público manuscritos de Freddie Mercury antes de leilão; Entre os rascunhos do cantor, estão os de "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" e "We Are the Champions"

Manuscritos do cantor Freddie Mercury nunca antes apresentados ao público, entre eles o de "Bohemian Rhapsody", estão em exposição em Nova York, na primeira etapa de um giro antes de eles serem leiloados em Londres, em setembro, anunciou a casa Sotheby's na quinta-feira, 1º.

Depois de Nova York, até 8 de junho, os manuscritos farão escala em Los Angeles e Hong Kong, em seguida serão expostos em Londres, em agosto, antes de serem vendidos em uma série de leilões, programados para acontecerem de 4 de agosto a 11 de setembro.

Escrito a lápis e caneta no papel timbrado da extinta companhia aérea British Midlands Airways, o esboço de "Bohemian Rhapsody" revela, em 15 páginas, os diferentes rascunhos de Freddie Mercury para este sucesso do Queen, que ele pensou inicialmente em chamar de "Mongolian Rhapsody". A Sotheby's estima seu valor entre US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) e US$ 1,5 milhão (R$ 7,5 milhões).

Entre os demais rascunhos do cantor, que morreu de aids em 1991, estão os de "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" e "We Are the Champions".

Os itens que irão a leilão oferecem "um mergulho fascinante na forma como as canções de Mercury foram desenvolvidas e compostas, ao mesmo tempo que nos recordam sua complexidade musical e sofisticação", apontou Gabriel Heaton, especialista da Sotheby's em manuscritos.

Entre as outras peças há um caderno vermelho do começo dos anos 1970 cujas páginas contêm esboços do logotipo da banda manchados de café. Também há um caderno amarelo de 24 páginas com letras do sétimo álbum do grupo, chamado "Jazz", que inclui o tema "Don't Stop Me Now", além de alguns figurinos, entre eles o macacão de cetim que Mercury usou no video de Bohemian Rhapsody, em 1975.

O catálogo completo, de cerca de 1.500 objetos, será revelado até o começo de agosto, e a Sotheby's estima que ele alcançará um valor de US$ 7,2 milhões (R$ 36,3 milhões).



Freddie Mercury: manuscritos do cantor são expostos em Nova York antes de leilão Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

