Piano de Freddie Mercury é leiloado pelo equivalente a dez milhões de reais

O piano Yamaha foi comprado em 1975 por Mercury, que morreu de aids em 1991, aos 45 anos, e foi usado para compor quase todas as suas melhores canções.

O piano de Freddie Mercury foi vendido, nesta quarta-feira (6), em Londres, por mais de dois milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões), como parte de um leilão organizado pela Sotheby's de milhares de itens que pertenceram ao carismático vocalista do Queen.

O manuscrito do famoso sucesso do Queen "Bohemian Rhapsody", escrito por Mercury, também foi leiloado na noite desta quarta por 1,379 milhão de libras esterlinas (1,7 milhão de dólares ou 8,5 milhões de reais).

Essas 15 páginas escritas a caneta em folhas com o logotipo de uma companhia aérea atualmente extinta, a "British Midland Airways", revelam o processo de criação desse sucesso, que poderia ter se chamado "Mongolian Rhapsody".

A Sotheby's havia publicado uma estimativa inicial de 800.00 a 1,2 milhão de libras esterlinas (entre 5 e 7,5 milhões de reais).

Compradores de todo o mundo fizeram lances para adquirir os milhares de objetos que pertenceram ao carismático líder do Queen, de manuscritos dos grandes sucessos da banda a pinturas e móveis.

A sessão começou ao som de "We Will Rock You". O primeiro lote à venda foi a porta de Garden Lodge, a casa londrina de Mercury.

Coberta de pichações de fãs, a porta verde foi vendida por 412.750 libras (516 mil dólares ou 2,5 milhões de reais), superando a estimativa inicial de 15.000 a 25.000 libras (96.270 e 155.450 reais).