The Town: programação hoje, domingo, 10 de setembro (10/09)

Conheça a programação de domingo, 10, para o The Town Crédito: Divulgação/The Town

O festival The Town termina a sua primeira edição no Autódromo de Interlagos com ingressos esgotados e a presença dos cantores Bruno Mars e Kim Petras no palco Skyline. Em seu quinto e último dia, o evento também apresenta artistas nacionais, como Gloria Groove e Marina Sena. Os cinco dias do festival de música são transmitidos ao vivo em canais pagos e serviços de streaming. No Globoplay, o conteúdo gratuito possui qualidade normal, mas assinantes do pacote “Globoplay + Canais Ao Vivo” assistem as apresentações em 4K e áudio Dolby Atmos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Saiba o que reservam os últimos shows do The Town no domingo, 10, e como assistir gratuitamente.

The Town: assista ao vivo online e gratuito Para acessar o conteúdo totalmente gratuito, o usuário deve entrar no site do streaming Globoplay e fazer uma conta Globo. O cadastro também é grátis e permite que o show desejado seja acessado ao usar o termo “The Town” na aba de pesquisa. O site responsável pela divulgação do The Town também apresenta uma transmissão ao vivo por meio do link https://thetown.com.br/pt/live/. Ao acessar a página, o usuário deve incluir o seu e-mail, nome completo e data de nascimento, além de selecionar o seu país de origem. The Town: assista ao vivo em canais pagos e abertos As atrações são transmitidas ao vivo nos canais Multishow, às 14h45min, e Bis, a partir das 19h45min. No canal aberto da Globo, os melhores momentos são transmitidos na quinta-feira, após o programa “Conversa com o Bial”, no sábado (depois de “Altas Horas”) e no domingo (depois de “Vai Que Cola”). Multishow - 15h45min

15h45min Bis - 19h45min The Town: programação de hoje, domingo, 10 de setembro Confira o line-up para as apresentações de domingo (10) na primeira edição do festival The Town.