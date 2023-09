Regis Danese: estado de saúde e últimas notícias do cantor

Após retirar sonda e sair da internação, Regis Danese se transferiu para hospital em Uberlândia (MG); veja estado de saúde do cantor e últimas notícias

O cantor gospel Regis Danese está se recuperando após sofrer um acidente em Jaraguá, em Goiás, no último dia 30, quando o carro do artista colidiu com uma carreta na BR-153. Atualmente, ele se encontra em estado clínico estável e na manhã desta sexta-feira foi transferido para Uberlândia, onde continua sob orientação médica.

Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, e agora está recebendo tratamento no Hospital Uberlândia Medical Center (UMC) em Uberlândia, cidade onde a família do cantor reside.