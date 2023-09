Maíra Cardi pode pagar R$ 252 mil a seguidora arrependida por curso

Após alegar se sentir enganada pelos cursos de Maíra Cardi, uma mulher entrou com uma ação na Justiça contra a influenciadora. O processo foi aberto no dia 27 de junho deste ano e corre na 10ª Vara Cível de São Paulo. A ação cobra perdas de lucros cessantes (que consiste no que a pessoa deixou de lucrar em razão de um ato que lhe causou dano), danos materiais e morais, totalizando um pedido de R$ 252.329,80.

Segundo o relato da artesã Meyre Silva, a influenciadora havia prometido um retorno financeiro no primeiro mês. Os potenciais lucros seriam de no mínimo R$ 250, podendo chegar a R$ 100 mil. O curso custava R$ 829,80. Meyre alega ainda que a formação oferecida por Maíra eram estratégias básicas de marketing, com informações disponíveis gratuitamente na internet, com conteúdo superficial e mal elaborado, não correspondendo ao valor.

A adesão do curso aconteceu após a artesã se identificar com a influenciadora com a exposição de um relacionamento abusivo, traição e processo de emagrecimento, conforme explica no relato. Na época, Maíra ainda fazia lives na madrugada falando sobre Deus, o treinamento era uma forma de "ajudar mulheres fragilizadas e agradecer a Deus pelo que Ele fez em suas vidas".