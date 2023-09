Eleição do Ica na UFC é questionada por representação estudantil

Diretórios acadêmicos do Instituto de Cultura e Arte questionam 1º lugar atribuído à candidatura com menos votos totais; Universidade ressalta que representações estudantis têm "direito à manifestação"

O resultado oficial da votação para os cargos de direção e vice-direção do Instituto de Cultura e Arte (Ica) da Universidade Federal do Ceará (UFC) é questionado por diretórios acadêmicos da unidade. Isso porque a candidatura considerada em 1º lugar no processo é a que tem menos votos totais, mas mais votos de professores, que têm peso maior.

Três candidaturas participaram no processo e, pela divulgação oficial, a chapa dos candidatos a diretor Prof. Marco Túlio Ferreira da Costa e vice-diretora Profa. Eveline de Alencar Costa conquistou 43,40% dos votos válidos. Já as candidatas a diretora Beatriz Furtado e vice-diretora Denise Parra receberam 42,24% dos votos da comunidade acadêmica.

Discriminando a quantidade de votos de cada chapa, os vencedores tiveram 50 de servidores docentes, 25 de técnico-administrativos e 98 de estudantes (173 no total), com o segundo lugar alcançando 44 votos de docentes, 12 de técnico-administrativos e 478 de estudantes (534 no total).

A consulta acadêmica é facultativa à cada unidade e define a ordem dos nomes que constam nas listas tríplices que serão enviadas ao recém-empossado reitor Custódio Almeida.

O ICA congrega cursos de Cinema e Audiovisual, Dança, Design – Moda, Filosofia, Gastronomia, Jornalismo, Música, Publicidade e Propaganda e Teatro. Diretórios acadêmicos da maioria dos cursos da unidade convocaram assembleias gerais nesta sexta, 1º, para debater a demanda da paridade de votos em processos de consulta para direção.

A reportagem demandou à UFC posição sobre a reação dos DAs e a demanda por paridade. Segundo a instituição, “as representações estudantis têm todo o direito à liberdade de organização, expressão e manifestação”.

A Universidade Federal do Ceará ainda apontou que Custódio “já manifestou, por diversas vezes, a defesa de que as listas tríplices devem ser extintas e de que deve haver paridade nas universidades. Esse entendimento já foi, inclusive, objeto de encaminhamento do reitor junto ao Legislativo Federal no início do ano, antes mesmo da realização da consulta que o elegeu, em abril".