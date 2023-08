Aposentado, Faustão será apresentador do Prêmio Marília Mendonça

Faustão está aposentado da TV, mas foi anunciado como apresentador da primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja, que acontecerá no dia 24 de outubro, em Goiânia. Ele foi convidado pela família da cantora, responsável por idealizar o evento.

Segundo a família, Faustão teve um papel importante na carreira de Marília, impulsionando a cantora com as participações em seu programa. Eles também afirmam que o apresentador sempre foi carinhoso com ela. O espaço dado por Faustão para cantores de sertanejo também foi lembrado pela família.

O Prêmio Marília Mendonça, além de homenagear a cantora, também foi idealizado com o objetivo de valorizar os profissionais do sertanejo. Ele é, inclusive, o primeiro criado no Brasil exclusivamente para o gênero.

Ao todo, o prêmio terá 13 categorias, como artista solo feminina e artista solo masculino, e hit do ano. O evento que acontece em outubro também terá shows e homenagens, e será transmitido pelo pelo canal da artista no YouTube.

Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021 após queda do avião em que viajava, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Figurando entre as artistas mais ouvidas nas plataformas de streamings há anos, ela é considerada um ícone do sertanejo e da música brasileira.