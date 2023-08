Cantor gospel Regis Danese está na UTI em estado grave, diz hospital

Após sofrer um acidente de carro em viagem para Ceres, em Goiás, nesta quarta-feira, 30, o cantor gospel Regis Danese passou por uma cirurgia e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da região. Segundo a unidade de saúde, o estado do artista é grave, mas ele respira espontaneamente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do cantor invadiu a pista contrária em uma curva e bateu de frente com uma carreta que trafegava no local.

Conhecido por “Faz um Milagre em Mim”, Danese compartilhou nas redes sociais um vídeo com seu rosto ensanguentado e a legenda “orem por mim” após o acidente. O irmão do artista também estava no veículo, mas não sofreu ferimentos. (Com informações de Penélope Menezes / Especial para O POVO)