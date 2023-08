Faustão faz vídeo agradecendo família do doador de coração; veja

Faustão revela desejo de agradecer pessoalmente à família do doador do coração

“Esse recado é especificamente para o José Pereira da Silva. Para a galera da Baixada... Wellington, Wellisson e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês ”, o vídeo de agradecimento foi direcionado aos familiares de Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol apontado com o doador do coração.

Faustão agradece família do doador: assista o vídeo

Não tem preço a emoção do Faustão agradecendo aos familiares do doador do coraçãopic.twitter.com/kU4EtSNMzU — Dudu Guimarães (@Dudu) August 31, 2023

Faustão quer ‘sair andando’ em hospital, diz médico cardiologista

Com 73 anos de idade, Faustão realizou o transplante de coração no domingo, 27, e segue em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para acompanhar a adaptação do órgão transplantado. Segundo o cardiologista Fernando Bacal, o comunicador está “evoluindo dentro do esperado” e “já quer sair andando”.

“Ele está bem, com o coração funcionando bem, consciente. (...) Precisamos aguardar, mas o pós-operatório está indo bem e esperamos que em breve ele esteja bem para sair”, explica o médico, em entrevista ao O Globo.



