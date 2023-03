Ella Viana de Holanda, ex-cantora gospel, compartilha transição

Indicada ao Grammy Latino de 2014 com o álbum “Geração Jesus”, Ella Viana de Holanda divulgou nesta segunda-feira, 13, seu documento de identidade no qual apresenta o novo nome escolhido após a transição de gênero.

Quando criança, ainda sob o nome de Jotta A, a cantora ficou conhecida por ter participado de quadros musicais do Programa Raul Gil. A artista adentrou na música gospel na juventude e há três anos decidiu encerrar a carreira no gênero religioso.

Ex-cantora gospel compartilha transição; Ella Viana de Holanda anunciou novo nome nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início do mês de março, Ella compartilhou um texto em seu perfil no Instagram que falava sobre liberdade e rompimento de seus próprios padrões.

“A verdade é que a melhor fase da liberdade, é quando você se desprende dos começos, meios e fins… Quando a ansiedade não obriga mais você a odiar-se, aliás, expressar o íntimo é uma atitude genuína, porque por mais diferente ou igual aos outros você se pareça”, escreveu.



Em fevereiro, Ella Viana de Holanda lançou novo álbum intitulado “La Dracula”. Mesclando os ritmos synthwave e retrowave, a artista descreveu que o disco foi criado durante o seu processo de autoaceitação.

“Um punhado de partidas assistidas e vividas, transcritas em canções que retratam rachaduras que o amor pode causar na alma”, disse Ella.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags